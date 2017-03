A Hora do Planeta deste ano vai acontecer este sábado, das 20:30 às 21:30, e já tem adesão de 140 municípios portugueses. Este é um recorde de participações nacionais, na iniciativa que pretende pôr o planeta às escuras, contra as alterações climáticas.

“Este ano é um número absolutamente recorde, tínhamos fixado [a meta de] 150 e vamos atingir, porque já temos 140 e, no último dia, chegam sempre muitos [municípios aderentes] e é bom, pois mostra um envolvimento ainda maior das pessoas na Hora do Planeta”, disse hoje Ângela Morgado, responsável pela WWF (World Wide Fund for Nature) em Portugal.

Ângela Morgado recordou que os municípios que aderirem “têm de apagar a luz de um ou dois monumentos emblemáticos da cidade ou da vila”. Devem também fazer a divulgação da iniciativa e da sua mensagem contra as alterações climáticas, para que os cidadãos também possam apagar a eletricidade nas suas casas.

A Hora do Planeta é uma iniciativa global, feita em parceria com a WWF, uma organização internacional de defesa do ambiente, e tem como objetivo promover uma mudança de comportamentos.

Em muitos concelhos, são organizados eventos de sensibilização para a necessidade de mudar hábitos de consumo e de tentar reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, os principais responsáveis pelas alterações climáticas.

É uma ideia simbólica, para que as pessoas adotem comportamentos mais sustentáveis. Os municípios organizam corridas, aulas de ioga, paradas de velas, jantares à luz de velas e incentivam os cidadãos a aderirem a este tipo de eventos, para participarem na Hora do Planeta”, explicou Ângela Morgado.

A celebração da Hora do Planeta assinala dez anos, depois da primeira vez, em Sidney, na Austrália, em 2007. Já abrange mais de oito mil cidades, de 170 países, sendo “reconhecida como a maior ação pelo ambiente e contra as alterações climáticas”.

Em Lisboa, a WWF organizou um concerto solidário, para este sábado, à luz das velas, que vai contar com a presença de artistas como Raquel Tavares, Matias Damásio, Tiago Bettencourt, André Sardet, Tito Paris, Samuel Úria, Enoque e Janeiro.

O concerto solidário decorrerá, às 20:30, precisamente durante a Hora do Planeta, no Parque Eduardo VII, em Lisboa. O preço dos bilhetes é de dez euros e o lucro obtido será para financiar os projetos da WWF em Portugal.

Ângela Morgado espera que o concerto seja um sucesso e revela que já foram vendidos “mais de mil” bilhetes.

É uma hora para pensarmos que o planeta precisa de algum respeito. Os recursos naturais são limitados e é responsabilidade de todos termos alguns comportamentos mais sustentáveis e opções mais responsáveis”, acrescentou.

Entre os monumentos que vão ter as luzes apagadas estão: