Um acidente que envolveu dois pesados de mercadorias e um motociclo fez, esta segunda-feira, um ferido ligeiro e obrigou ao corte total do trânsito no sentido Alverca-Lisboa.

De acordo com fonte do Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 10:39. O acidente deu-se próximo da saída para o Parque das Nações, em Lisboa, e pelas 11:45 o trânsito ainda permanecia cortado no sentido Alverca-Lisboa.

De acordo com o INEM, o ferido, que será o condutor do motociclo, com cerca de 30 anos, foi assistido no local e encaminhado para o Hospital de São José.

Para o local, foram enviados 20 operacionais, apoiados por sete veículos, dos bombeiros de Sacavém, Moscavide e Alverca, assim como elementos da PSP.