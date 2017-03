A Câmara Municipal de Lisboa aprovou esta quinta-feira, por unanimidade, uma proposta para o investimento de 3,18 milhões de euros na estabilização do muro que colapsou na zona da Graça, a 27 de fevereiro, e na recuperação dos prédios afetados.

No documento, o vereador do Urbanismo, Manuel Salgado, aponta que as obras de estabilização do muro será feita "com recurso a um procedimento de ajuste direto por motivos de urgência imperiosa".

Parte do muro, propriedade privada do condomínio Villa Graça, no bairro Estrela d'Oiro, ruiu pelas 5:40 do dia 27 de fevereiro, provocando um deslizamento de terras para as traseiras de cinco edifícios da Rua Damasceno Monteiro.

Segundo a Câmara de Lisboa, o muro colapsou com o peso das terras.

Perante o que foi possível observar no local, constatou-se o colapso de um troço do muro de betão de suporte de terras, com uma extensão aproximada de 30 metros de largura, em toda a sua altura", aponta o documento que foi apreciado pelos vereadores.

Posse administrativa dos terrenos

A autarquia lisboeta acabou por decidir-se pela posse administrativa do terreno - incluindo o muro e a zona envolvente -, para dar início às obras de requalificação, de forma a resolver o problema e evitar novos desabamentos.

Proteção do talude nas zonas aluídas e nas zonas do terreno do logradouro adjacentes da Villa Graça, de modo a minimizar a erosão e os deslizamentos de terras" são alguns dos trabalhos previstos na proposta que contempla ainda reforços estruturais nos edifícios afetados, bem como a remoção dos elementos do muro de betão que "apresentem risco de queda".

Está também prevista a "estabilização e consolidação do muro de suporte de terras existente e reconstrução do troço aluído", assim como "inspeções pormenorizadas de todos os edifícios despejados, de forma a avaliar o tipo de intervenção necessário em cada um".

A intervenção tem um prazo de execução de 120 dias.