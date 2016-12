O Governo espanhol autorizou a construção de um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, através de uma resolução da Direção-Geral de Política Energética e Minas do Ministério da Energia.

De acordo com o Boletim Oficial do Estado (BOE), divulgado na quarta-feira, que reporta a resolução de 14 de dezembro de 2016, da Direção-Geral de Política Energética e Minas, "autoriza a execução e montagem da modificação do desenho correspondente ao Armazém Temporário Individualizado da Central Nuclear Almaraz, Unidades I e II".

No texto do BOE, publicado após os pareceres favoráveis por parte do Conselho de Segurança Nuclear (CSN) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o executivo autoriza a construção do armazém temporário individualizado (ATI) da central de Almaraz de acordo com as condições impostas pelo CSN espanhol.

A central nuclear de Almaraz fica situada na província de Cáceres, na Extremadura espanhola. É a que está mais próxima das fronteiras portuguesas, sendo refrigerada pelo rio Tejo.

Os ambientalistas da Quercus já reagiram a esta decisão.

É uma notícia que apesar de ser esperada não deixa de ser dececionante. Neste momento, é a altura certa para que o Governo português tome uma medida corajosa e que remeta imediatamente o assunto para Bruxelas com um forte protesto por tudo o que se passou", sustenta Nuno Sequeira, da Quercus, ouvido pela Agência Lusa.

Para o dirigente da Quercus, "é lamentável," que Portugal tenha sido mais uma vez, "totalmente ignorado nesta decisão".

Achamos lamentável que o Governo português, tenha de certo modo, ignorado e dado pouca atenção a este assunto, uma vez que teria tido tempo, desde setembro (quando o CSN deu parecer favorável à construção do ATI) até agora, de exercer maior pressão", referiu Nuno Sequeira.

Ainda assim, o ambientalista considera que atualmente o Governo português está mais mobilizado para intervir em prol dos interesses nacionais.

Parece que o Governo acordou um pouco tarde para o problema e também fruto disso, a decisão [do Governo espanhol] neste momento, é algo que parece caminhar para uma forma irreversível", frisou.

O responsável da Quercus adianta ainda que a decisão espanhola deve-se a uma "forte pressão" do consórcio que explora Almaraz, o qual, após a construção do aterro, "pode ter um grande argumento para adiar o final de vida da central, previsto para 2020, e estendê-lo por mais 10 ou 20 anos".