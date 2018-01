A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu na tarde de sábado, dia 13 de janeiro, em Olhão, 7 700 quilos de ostras, cujo valor de mercado pode ultrapassar os 30 mil euros.

Em comunicado, a GNR refere ainda que foram identificadas duas pessoas "com 51 e 58 anos", que "foram constituídas arguidas".

No decorrer de uma ação de patrulhamento na zona do porto de pesca, foi possível detetar um veículo pesado que se preparava para efetuar o transporte dos moluscos para fora do território nacional, sem documentação que comprovasse a rastreabilidade da carga", salienta o comunicado.