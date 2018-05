Um acidente na Via do Infante, em Loulé (Algarve), envolvendo um autocarro de passageiros e uma betoneira, provocou pelo menos 14 feridos, quatro em estado grave, e obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, apurou a TVI junto das autoridades que se encontram no local.

Segundo o último balanço feito pelas autoridades, das 14 vítimas, quatro estão em estado grave. Há ainda três vítimas encarceradas no interior do autocarro, incluindo o motorista.

O autocarro tem matrícula espanhola. Os feridos, incluindo três crianças, são todos estrangeiros, disse à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

O INEM tem no local pelo menos quatro viaturas médicas de emergência e reanimação e uma ambulância de suporte imediato de vida, acrescentou a fonte.

O acidente na Via do Infante, que obrigou ao corte da via no sentido Loulé-Faro, ocorreu pouco antes das 08:00, antes do Túnel do Areeiro, no concelho de Loulé, distrito de Faro.

Pelas 09:45 estavam no local do acidente 85 operacionais apoiados por 35 veículos.

Os meios de socorro envolvem elementos dos bombeiros de Loulé, Albufeira, Olhão, São Brás de Arportel e São Bartolomeu de Messines, dos voluntários (Cruz Lusa) e sapadores de Faro, da EuroScut, GNR, INEM e Cruz Vermelha Portuguesa.