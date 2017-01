A escola Secundária Alexandra Herculano, no Porto, foi fechada, esta quinta-feira, por decisão do diretor. Em causa, está a falta de condições do edifício que permitia que chovesse dentro da escola. A informação foi confirmada pela TVI.

Nas redes sociais, os alunos estão a publicar imagens e posts sobre o encerramento da escola. Alguns em tom de revolta por causa da falta de condições.

O diretor fechou a minha escola por falta de condições🎉🎉 AMEN 🎉🎉💓 #AlexandreHerculano — WOMENS MARCH ❤ (@Sofy_Meyer) 26 de janeiro de 2017

como fechar uma escola

R.I.P alexandre herculano pic.twitter.com/lGaLniTv5Y — paozinho 🍞🍞 (@joaomfreitas34) 26 de janeiro de 2017