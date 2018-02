A defesa de Pedro Dias pediu esta sexta-feira, no Tribunal da Guarda, a absolvição de Pedro Dias pelos homicídios de Liliane e Luís Pinto, o casal que foi morto quando ia a caminho de uma consulta, em Coimbra. Mónica Quintela, advogada do arguido, admitiu, porém, a condenação do réu por um crime de homicídio privilegiado, de Carlos Caetano, e por um crime de tentativa de homicídio simples.

Recorde-se que Pedro Dias quebrou silêncio, esta quinta-feira, assumindo que matou o militar da GNR, mas garantindo que agiu em legítima defesa. Assumiu também ter disparado sobre um segundo militar da GNR, António Ferreira, que ficou ferido, mas rejeitou responsabilidades nas mortes de dois civis.