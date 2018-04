A PSP anunciou a detenção de duas pessoas por injurias e agressões a agentes policiais em casos que ocorreram em estabelecimentos comerciais em Setúbal, durante o fim de semana, com os suspeitos a acabarem detidos.

No primeiro caso foi detido um homem, de 48 anos, por ameaças, injúrias e agressão a agente policial.

“Por haver informação de agressão em interior de estabelecimento, uma equipa policial deslocou-se ao local para identificação do suspeito. O proprietário do estabelecimento dificultou sempre o trabalho policial, negando identificar-se, sempre agressivo, injuriando e ameaçando com uma arma branca um dos elementos policiais”, refere a PSP em comunicado.

O agente policial e o agressor necessitaram de tratamento hospitalar.

O segundo caso também ocorreu em Setúbal, com uma mulher, de 44 anos, a ser detida também por ameaças, injúrias e agressão a agente policial.

“Por haver informação de desordem em interior de estabelecimento, uma equipa policial deslocou-se ao local. Verificaram que o proprietário do estabelecimento carecia de tratamento hospitalar, havendo também necessidade de controlar os vários focos de desordem e confusão, tendo havido necessidade de impedir a entrada de clientes no seu interior até à chegada do INEM”, refere a PSP.

Segundo a polícia, a suspeita não acatou a ordem e continuou a forçar a entrada “enquanto injuriava e agredia o elemento policial”, tendo sido detida pela PSP.