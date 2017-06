Um agente da PSP foi baleado com um tiro de caçadeira no Bairro do Esteval, no Montijo, esta sexta-feira à tarde, apurou a TVI.

O polícia alvejado ficou com chumbos "na cara, peito e ombros", foi levado para o Hospital do Barreiro, mas está livre de perigo, segundo apurou a reportagem da TVI no local.

A TVI sabe que foram detidos dois suspeitos, pai e filho, de 48 e 21 anos, respetivamente, e que a Polícia Judiciária (PJ) está encarregada da investigação.

Inspetores da PJ já estão em casa dos suspeitos, de onde terá sido disparado o tiro e onde se presume que esteja a arma do disparo.

O agente da PSP, que estava de folga, tentava encontrar os autores de um furto de um motociclo no Bairro do Esteval. Ao que a reportagem da TVI apurou, confrontou um indivíduo na rua, que entretanto o deixou. Posteriormente, foi alvejado.

Os suspeitos do disparo fugiram num carro vermelho e foram capturados na zona da Moita. Estão ambos detidos na esquadra da PSP do Montijo.

O Bairro do Esteval é um bairro que está referenciado pelas autoridades.