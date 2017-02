Um avião da companhia British Airways aterrou este sábado de emergência no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, “por razões de segurança”, tendo os 157 passageiros desembarcado sem problemas.

De acordo com fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal, um avião A320 da British Airways, que tinha partido do aeroporto de Gatwick, em Inglaterra, com destino a Tenerife, em Espanha, “pediu para aterrar em Lisboa por razões de segurança”.

O avião aterrou às 18:53 e pelas 19:30 os 157 passageiros já tinham desembarcado. Segundo a mesma fonte, tratou-se de uma “aterragem normal”.