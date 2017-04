Várias explosões ,seguidas de incêndio, numa fábrica na Maia fizeram cinco feridos, três leves e dois graves, confirmou fonte do CDOS à TVI24.

De acordo com fonte oficial do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto, bem como um dos três feridos ligeiros. A mesma fonte indicou que foram transportados para o hospital de Gaia os outros dois feridos ligeiros resultantes do incêndio.

De acordo com a GNR, "ocorreram uma ou mais explosões, mas não há perigo de mais".

A fábrica onde aconteceu a explosão procede à lavagem de cisternas e contentores e localiza-se nas proximidades do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto.

O alerta para "um incêndio industrial" foi dado às 11:50.

Segundo o site da Proteção Civil, no local estão 46 operacionais apoiados por 21 veículos.

O presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha, Joaquim Azevedo, adiantou à TVI que os feridos são todos funcionários da empresa e que o fogo está circunscrito ao local da explosão, não tendo mais nenhuma empresa sido atingida.

Distância entre o local da explosão e o Aeroporto Sá Carneiro

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da ANA – Aeroportos de Portugal, afirmou que, apesar da proximidade da fábrica ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, o incêndio “não afetou em momento algum” a descolagem ou aterragem de aeronaves.