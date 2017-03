A GNR está a proceder a buscas, em Ponte de Lima, para encontrar uma adolescente de 13 anos, desaparecida desde sexta-feira, disse este sábado à Lusa uma fonte da Guarda.

De acordo com fonte do Comando Nacional da GNR, a adolescente, residente na freguesia de Beiral do Lima, "apanhou o autocarro dos transportes escolares, na sexta-feira de manhã, para ir para as aulas mas não se apresentou na escola".

De acordo com a mesma fonte, "o alerta às autoridades foi dado, ao final do dia, pelos pais da menor".

Aquela fonte adiantou que "além do dispositivo do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo que está empenhado na operação de busca, os dados da adolescente já constam da base de dados das pessoas dadas como desaparecidas".