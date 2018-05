Um incêndio ao começo desta tarde destruiu um espaço de animação noturna no centro de Ponta Delgada, não fazendo feridos nem se alastrando a espaços vizinhos, constatou a agência Lusa no local.

Não houve propagação para os edifícios à volta, conseguimos controlar e extinguir o incêndio de maneira a que os edifícios à volta não tivessem problemas", declarou à Lusa o comandante Pacheco Vieira.

O alerta deu-se "pelas 13:20, 13:30" locais (menos uma hora que em Lisboa), e três horas depois havia ainda fumo a sair do Raíz Club, no número 6 da rua Antonio José de Almeida, junto ao Largo da Matriz e situado bem no centro de Ponta Delgada, maior cidade açoriana.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o "primeiro piso já estava tomado pelas chamas, todo ele ardia", e o fogo já se alastrava para o telhado - o espaço tem dois andares mais um piso rente ao chão.

Por ora não são conhecidas as causas do incêndio, disse ainda o comandante dos bombeiros.

No local, eram largas as dezenas de pessoas impressionadas pelo aparato policial e de bombeiros - perto do Raíz Club existem outros espaços icónicos da cidade de Ponta Delgada, como o Louvre Michaelense, mesmo ao lado, e o Café Central, um pouco mais abaixo, e onde vários assistiam ao desenrolar do trabalho dos bombeiros.