Uma colisão rodoviária que ocorreu hoje na Póvoa do Varzim causou cinco feridos, três graves e dois ligeiros, e obrigou ao corte de uma estrada municipal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

“Recebemos o alerta pelas 20:01 para uma colisão entre dois ligeiros de passageiros, que causou três feridos graves e dois feridos ligeiros”, disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte o acidente ocorreu na Rua do Escudeiro, na freguesia de A Ver-o-Mar, na Póvoa do Varzim, e obrigou ao corte da estrada municipal nos dois sentidos, que cerca das 22:30 permanecia sem circulação, com a presença das autoridades no local.

Os feridos graves foram transportados para os hospitais Pedro Hispano e São João, enquanto os feridos ligeiros foram para o hospital da Póvoa do Varzim.

No local do acidente estiveram os bombeiros da Póvoa do Varzim, bombeiros de Vila do Conde, INEM e GNR.