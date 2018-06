Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade em resultado do despiste de um veículo ligeiro ocorrido hoje no concelho da Guarda, segundo fonte dos bombeiros e do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Fonte do CDOS referiu à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 16:03, na estrada que faz a ligação entre as aldeias de Monte Margarida e Rochoso, na capital de distrito.

A vítima mortal é uma mulher de 85 anos e o ferido grave é o seu filho, um homem de 44 anos, que conduzia a viatura, segundo Fernando Sequeira, chefe dos Bombeiros Voluntários da Guarda.

O responsável adiantou que o ferido foi transportado para o serviço de urgências do hospital da Guarda.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, as duas vítimas "estavam encarceradas" no interior do veículo ligeiro, disse a fonte.

Deslocaram-se ao local do acidente um total de cinco viaturas e 13 homens dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da GNR, e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

As causas do acidente estão a ser investigadas por elementos do Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.