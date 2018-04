Um pesado de mercadorias despistou-se na Estrada Nacional 122, em Mértola, e caiu a uma ravina.

O condutor, único ocupante do veículo, teve ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de Beja, onde permanece internado.

O camião despistou-se, galgou o rails de proteção e caiu a uma ravina, arrancando inclusive uma árvore. O acidente ocorreu poucos minutos depois das 15 horas, ao quilómetro 44,7.

Além dos meios de socorro do INEM e Bombeiros de Mértola, no local do acidente esteve a GNR, num total de 11 operacionais, apoiados por seis viaturas.