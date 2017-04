Os trabalhos de limpeza e recolha de destroços da aeronave que caiu na segunda-feira em Tires e vitimou cinco pessoas foram concluídos na tarde de terça-feira.

Em declarações à agência Lusa, pelas 20:30, o Comandante Operacional da Proteção Civil de Cascais, Pedro Mendonça, referiu que todos os destroços da aeronave e de entulho, resultante do embate, tinham sido já limpos.

Durante a tarde estiveram também no local investigadores da Polícia Judiciária (PJ) e do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

Cinco pessoas morreram na segunda-feira após a queda de uma aeronave com matrícula suíça em Tires, junto ao parque de descargas do supermercado LIDL.

A aeronave atingiu ainda uma habitação e um anexo situados junto ao supermercado, tendo os seus habitantes - nove pessoas - ficado desalojados.

"Soluções provisórias" para desalojados

Relativamente à situação das nove pessoas que ficaram desalojadas, o responsável da proteção civil referiu que a Câmara Municipal de Cascais "está a procurar soluções provisórias".

Nesta primeira fase eles estão em casa de familiares, mas a câmara está a encetar todos os esforços para conseguir encontrar uma solução provisória que amenize este problema", apontou.

Pedro Mendonça referiu que outras soluções terão de ser encontradas junto das seguradoras.

Acidente fatal

A aeronave descolou do aeródromo de Tires pelas 12:00 de segunda-feira, tendo-se despenhado cerca de dois quilómetros depois de levantar voo, causando a morte dos quatro ocupantes e de uma pessoa que estava em terra, no parque de descargas do supermercado, o condutor de um camião onde a avioneta embateu.

A bordo seguiam quatros pessoas: o piloto, de nacionalidade suíça, e três passageiros, duas mulheres e um homem, de nacionalidade francesa.

Segundo fonte da Proteção Civil, o aparelho dirigia-se para Marselha, em França.

Além das vítimas mortais, há ainda a registar quatro feridos ligeiros, por inalação de fumo, dois dos quais foram assistidos no local e os outros dois transportados para o hospital de Cascais.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro 93 operacionais apoiados por 33 viaturas.