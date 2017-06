Um homem morreu na sequência de um despiste em Braga, nesta sexta-feira, tendo ainda ficado "ferida com gravidade" uma criança de quatro anos, filha da vítima mortal.

Segundo os Sapadores de Braga, em declarações à Lusa, o acidente deu-se às 07:10 na avenida João Paulo II, e acorreram ao local, além daquela corporação de bombeiros, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"As vítimas estavam encarceradas, pelo que foi preciso proceder à desencarceração das mesmas. Infelizmente, o homem, na casa dos 30, morreu no local e a menina foi ferida com gravidade e transportada para o Hospital de Braga", explicou a fonte.

À Lusa, fonte do Hospital de Braga confirmou que "o estado da criança é grave".

Testemunhas no local explicaram ao bombeiros que o carro seguia no sentido da Póvoa de Lanhoso-Braga "tendo-se despistado, destruído o separador central e ido bater no muro do outro lado".