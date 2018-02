Uma mulher de 65 anos morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia na zona de Corroios, no concelho do Seixal, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o despiste com capotamento, cujo alerta foi dado às 08:23, ocorreu na Rua de Niza, no lugar de Vale de Milhaços, concelho de Seixal.

Contactado pela Lusa, o Comando Distrital de Setúbal da PSP que remeteu para segunda-feira mais informações sobre o acidente.

Uma fonte do Bombeiros Voluntários do Seixal precisou à Lusa que a vítima mortal do despiste é uma mulher de 65 anos que viajava sozinha no veículo.

Participaram nas operações de socorro elementos dos Bombeiros do Seixal, da PSP e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital Garcia de Horta, em Almada, num total de 17 operacionais, apoiados por sete veículos.