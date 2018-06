Um homem de 56 anos morreu hoje num acidente de trabalho, numa empresa de gruas, no concelho de Paredes, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Baltar.

Segundo a fonte, a vítima, que era funcionário da empresa, terá ficado debaixo de uma peça que estava a ser descarregada de um camião, na Zona Industrial de Baltar.

O alerta para o acidente foi às 17:45 e no local da ocorrência estiveram meios dos bombeiros e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Segundo a fonte, os meios de socorro estiveram cerca de 35 minutos com manobras de reanimação, acabando por confirmar o óbito no local.