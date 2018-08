O despiste de um ligeiro de passageiros fez, esta segunda-feira à tarde, quatro feridos, na Autoestrada do Norte. O acidente aconteceu no sentido Porto-Lisboa, na saída para Santa Maria da Feira, ao quilómetro 276.

De acordo com o INEM, os feridos, um homem e três mulheres, todos ligeiros, foram transportados para o Hospital de Santa Maria da Feira. O alerta foi dado pelas 15:06.

No local, esteve uma ambulância de emergência médica de Espinho, meios dos Bombeiros Voluntários de Lourosa, uma VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) do Hospital de Santo António e outra do Hospital de Gaia.