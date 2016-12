A via de acesso a Queluz de Baixo no IC19, itinerário que liga Lisboa a Sintra, esteve cortada devido a um despiste que provocou dois feridos ligeiros, de acordo com fonte da PSP.

O acidente ocorreu cerca das 06:30, adiantou à Lusa uma fonte da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa. Os dois feridos ligeiros são o condutor e um passageiro do automóvel acidentado.

No local, estiveram vários veículos de socorro com as luzes azuis intermitentes visíveis à distância.

O acidente deu-se no sentido Sintra-Lisboa e a circulação foi reaberta pelas 07:50, momento a partir do qual começou a decorrer "dentro da normalidade".