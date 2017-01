Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, uma em estado grave, num acidente rodoviário ocorrido ao início da noite desta terça-feira, na zona de Outeiro, no concelho de Bragança.

A vítima mortal é um jovem que terá “17 ou 18 anos”, segundo disse à Agência Lusa, Carlos Martins, o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Bragança.

A vítima mortal é natural de Argoselo, uma localidade próxima do local do acidente, que ocorreu na estrada nacional 218, que liga Bragança a Vimioso.

O acidente deixou gravemente ferido um homem de 38 anos, de nacionalidade brasileira, e outras duas pessoas, de 40 e 44 anos, com ferimentos ligeiros.

O 2.º comandante dos Bombeiros de Bragança relatou que ter-se-á tratado de uma colisão entre uma viatura de passageiros e outra de mercadorias.

Cerca das 20:30, as vítimas já tinham sido retiradas do local, mas a estrada permanecia cortada à espera de autorização para remover as viaturas e para proceder à limpeza da via.

Até estar desobstruída a estrada, o trânsito sofrerá um desvio pela aldeia de Outeiro.

Ao acidente acorreram dez elementos dos Bombeiros de Bragança, apoiados por quatro viaturas, uma outra viatura dos bombeiros de Vimioso, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).