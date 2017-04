O tribunal de Portimão condenou a três anos e 10 meses de prisão "pela prática de quatro crimes de homicídio por negligência", o motorista português de um autocarro, que se despistou em junho de 2015, na auto-estrada A 22, na zona de Paderne, em Albufeira. Seguiam a bordo mais de 30 pessoas e o acidente causou quatro mortes, de cidadãos holandeses.

O tribunal deu como provado que o arguido deixou o veículo despistar-se por guiar muito próximo da berma, desatento e com falta de cuidado, nomeadamente enquanto procurava alcançar e mexer no difusor de ar", refere o comunicado da Procuradoria da comarca de Faro.

De acordo com o comunicado, "o arguido foi condenado na pena de prisão de 1 ano e 3 meses por cada um dos crimes e, em cúmulo, na pena única de 3 anos e 10 meses de prisão, suspensa com sujeição a regime de prova", o que implica, no âmbito do artigo 53.º do Código Penal, um "plano individual de readaptação social, executado com vigilância e apoio, durante o tempo de duração da suspensão, dos serviços de reinserção social".

O motorista "foi ainda condenado a três anos de proibição de conduzir".

Em junho de 2015, os 33 turistas, entre os quais uma criança de três anos, que perdeu a mãe no acidente, seguiam para vários hotéis situados em Armação de Pera, Praia da Rocha (Portimão) e Lagos, quando o autocarro se despistou.

De acordo com a nota da Procuradoria, "o inquérito foi dirigido e acusado pelo Ministério Público do DIAP de Faro (secção de Albufeira) e a acusação foi sustentada em julgamento pelo Ministério Público do juízo central criminal de Portimão".