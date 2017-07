Sete pessoas ficaram feridas, uma das quais com gravidade, em resultado de uma colisão entre dois veículos, ocorrida esta segunda-feira na Via Infante de Sagres (A22), no concelho de Silves, no Algarve.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, contatado pela agência Lusa, o acidente ocorreu pelas 14:00, ao quilómetro 43, perto do nó de Algoz, da autoestrada A22, tendo provocado seis feridos ligeiros e um com gravidade, que foram transportados para o Hospital de Faro.

Por seu turno, fonte da Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou que o choque das duas viaturas ocorreu no sentido Faro/Lagos, obrigando ao condicionamento do trânsito no local, com o encerramento de uma das duas faixas de rodagem.

A mesma fonte referiu que o trânsito será normalizado, assim que forem retiradas as viaturas e seja efetuada a limpeza da via.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 20 operacionais dos bombeiros, da GNR, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da Cruz Vermelha Portuguesa, apoiados por oito veículos.