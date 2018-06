A A13 em Benavente continua com o trânsito parcialmente condicionado, devido a um despiste na segunda-feira à noite de um camião pesado de mercadorias, disse hoje à Lusa a Guarda Nacional Republicana (GNR).

“Não há ainda previsão” para a abertura de todas as faixas de rodagem na A13, afirmou a GNR.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, foi recebido um “alerta às 22:56 para um despiste de um veículo pesado de mercadorias que carregava troncos de madeira, no caso, eucalipto, que ocorreu na A13, ao quilómetro 40, no sentido sul/norte”.

Segundo a mesma fonte, os troncos ficaram espalhados na faixa de rodagem e alguns passaram para as faixas no sentido contrário da autoestrada.