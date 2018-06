O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a quatro anos e meio de prisão efetiva um homem de 50 anos, por ter abusado sexualmente de um rapaz de 13 anos, seu vizinho.

Durante a leitura do acórdão, o juiz presidente disse que “a generalidade da acusação foi dada como verdadeira”, adiantando que o arguido cometeu o crime de abuso sexual de crianças de que vinha acusado.

Este é um crime grave, severo”, sublinhou o magistrado, explicando que o tribunal decidiu não suspender a pena, porque “não houve arrependimento, nem ressarcimento da conduta”.

Além da pena de prisão, o arguido terá de pagar cinco mil euros à mãe da vítima, que se constituiu como assistente no processo.

O arguido, que se encontra em liberdade, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro, em 2015.

Na altura da detenção, a PJ referiu que os abusos ocorreram em 2015, na residência do arguido, situada numa freguesia de Ílhavo.

De acordo com os investigadores, o suspeito “aproveitou a relação de vizinhança com o rapaz para conseguir estabelecer afinidade com ele e assim obter a sua confiança”, tendo aliciado o menor com recurso a contrapartidas pecuniárias.