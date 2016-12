A linha azul do Metro de Lisboa vai manter-se em funcionamento toda a noite de passagem de ano, este sábado. A empresa de transportes anunciou esta sexta-feira que vai ter uma "oferta de serviço adequada à procura que se espera nesta noite de festa".

Assim, mantêm-se abertas, durante toda a noite, as seguintes estações da linha Azul: Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, Praça de Espanha, Marquês de Pombal, Restauradores, Baixa Chiado e Santa Apolónia.

Devido às festividades previstas na Praça do Comércio/Terreiro do Paço, a estação Terreiro do Paço encerra pelas 23h45 do dia 31 de dezembro.

Na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro, o Metropolitano de Lisboa manterá a Linha Azul em funcionamento durante toda a noite, servindo oito estações e com uma oferta de serviço adequada à procura que se espera nesta noite festiva”, refere a empresa em comunicado.

As restantes linhas e estações da rede metro encerram no horário normal, à 1:00, exceto a estação Arroios a qual encerra a partir das 21:00, por forma a "garantir o reforço de oferta na linha Verde, com a utilização de composições com 6 carruagens", anunciou a empresa.

A Metro de Lisboa aconselha ainda todos os utentes a deixar o carro num dos parques de estacionamento próximo das estações abertas e a "utilizar o metro nas suas deslocações na cidade".