Na madrugada deste sábado, durante os festejos do S.João em Braga, o lançamento de fogo de artifício provocou um incêndio que teve de ser apagado pelos Sapadores da cidade. O incidente ocorreu entre a meia-noite e a uma da manhã, no Monte do Picoto. O momento foi registado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

Não percebo que porcaria de organização é esta... Não sabem lançar foguetes em segurança!? Mais uma fogueirinha no Picoto... Publicado por Gabriel Sá em Sexta-feira, 23 de Junho de 2017

À TVI24, fonte dos Sapadores de Braga confirmou o incêndio provocado pelo lançamento do fogo de artifício, uma prática que poderá ter infringido a lei. Segundo foi possível apurar, no local estavam em "modo preventivo" três viaturas dos Bombeiros Sapadores de Braga, com oito efetivos, que tomaram conta da ocorrência e extinguiram prontamente o fogo.

Depois dos incêndios que fustigaram Portugal na última semana, o lançamento de balões de ar quente e de foguetes foram expressamente proibidos nas festas de S.João, tanto em Braga como no Porto, tendo por base a antecipação do periodo critico de incêndios, através da portaria 195/2017.

Tal confirma-se no decreto-lei 124/2006, que diz que "durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes".

Também o lançamento de fogo de artifício é proibido, quando não seja autorizado pela respetiva Câmara Municipal. Mas apenas, "em todos os espaços rurais", como refere o decreto-lei 124/2006. No caso, no Monte do Picoto existe uma zona habitacional.

Fonte da PSP de Braga admitiu à TVI24 que "o lançamento deveria estar autorizado", algo que o decreto-lei prevê, desde que solicitado "com pelo menos 15 dias de antecedência".

A TVI24 não conseguiu confirmar junto da Câmara Municipal de Braga se havia autorização para o lançamento do fogo de artifício no Monte do Picoto.