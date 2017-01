Um acidente entre três viaturas provocou, esta segunda-feira, o corte total do trânsito, no sentido Lisboa Sintra. O acidente, entre um pesado e dois ligeiros, aconteceu cerca das 08:20 da manhã e deixou a condutora de um dos veículos ligeiros encarcerada, "debaixo do camião", confirmou à TVI fonte da divisão de trânsito da PSP.

A mulher é aliás a única pessoa ferida neste acidente e foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier.

O trânsito esteve cortado até às 08:50, no sentido Lisboa - Sintra, altura em que foi reaberta a berma.

Cerca das 09:30, a circulação ainda se fazia pela berma e procedia-se a trabalhos de remoção de veículos e de limpeza da estrada, não havendo previsão para a total normalização da circulação.