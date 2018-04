Uma turista alemã derrubou, na madrugada deste domingo, a estátua do ardina, na praça da Liberdade, no Porto. A mulher tentava tirar uma fotografia, encostou-se à estátua, que, de acordo com fonte policial, já não estaria em boas condições de conservação, e caiu.

De acordo com fonte da PSP, não houve quaisquer distúrbios e foi a própria mulher que chamou as autoridades e se responsabilizou pelos estragos. Não há registou de feridos.

Ainda de acordo com fonte da PSP, foi registado auto da ocorrência, mas não deverá ser apresentada qualquer queixa contra a mulher.

A estátua já foi recolhida pelos serviços camarários.