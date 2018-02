O Instituto Português do Mar e da Atmosfera confirmou à TVI24 a existência de um tornado em Faro e que, uma vez que o aviso se mantém até quinta-feira, "é possível" que venham a ocorrer mais fenómenos do género.

Os bombeiros de Faro também confirmam um "fenómeno extremo de vento", com "árvores caídas em cima de carros" e "telhas a voar". Não há registo de feridos.

Há cerca de uma dezena de ocorrências e uma dezena de veículos danificados.

O tornado virou mais de uma dezena de embarcações na marina de Faro, causando também estragos em viaturas e destruindo uma esplanada, disse à Lusa fonte da capitania.

Em declarações à Lusa, o capitão do porto de Faro, Nuno Cortes Lopes, avançou que o fenómeno "semelhante a um pequeno tornado", que se poderá ter começado a formar na Praia de Faro, ocorreu cerca das 17:30, sem provocar danos pessoais.

"Dez ou 15 embarcações que estavam fundeadas viraram-se ao contrário, mas nenhuma está à deriva", precisou o também comandante da Zona Marítima do Sul, acrescentando que, para já, não existe perigo para outras embarcações.

O vento forte destruiu também os vidros que ladeiam uma esplanada situada em frente à doca de Faro, partindo também vidros de viaturas que se encontravam estacionadas no local.

Segundo Nuno Cortes Lopes, à exceção das barras marítimas de Portimão e Lagos, todas as outras barras do Algarve estão fechadas, ou seja, as de Alvor, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.

Aquele responsável apelou à precaução por parte dos profissionais ligados ao mar, mas também por parte dos pescadores lúdicos e cidadãos, que devem evitar passear em molhes, no topo de arribas ou em zonas próximas do mar.