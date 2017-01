A associação "Quebrar o Silêncio’", única no apoio a homens vítimas de abusos sexuais, recebeu seis pedidos de ajuda no primeiro dia de atendimento e pelo menos duas pessoas por dia recorreram à associação na primeira semana de funcionamento.

Em entrevista à agência Lusa, o presidente da associação explicou que a ideia e a vontade em criar um apoio específico para homens e rapazes vítimas de abuso sexual vieram do facto de ele próprio ter sido abusado durante vários meses por um amigo da família, quando tinha 11 anos.

Só muito mais tarde, já adulto e a viver no Reino Unido, encontrou ajuda terapêutica com uma associação que se dedicava a apoiar homens vítimas de abusos sexuais.

“No meio desse processo, quando eu senti que estava a ficar melhor, que estava a conseguir ultrapassar o trauma, começou a nascer em mim uma necessidade de voltar a dar toda a ajuda que eu tive, durante esse processo, e foi aí que surgiu a ideia de criar esta associação”, acrescentou.

A associação "Quebrar o Silêncio" teve o seu lançamento oficial na passada quinta-feira, dia 19 de janeiro, em Lisboa, tendo recebido no primeiro dia seis pedidos de ajuda, e uma semana depois, até ao dia 26, 15 pessoas tinham recorrido aos serviços da organização.

De acordo com Ângelo Rodrigues, as idades de quem pediu ajuda à associação variam entre os 22 e os 50 anos.

“Grande parte das pessoas vem de Lisboa, mas não só. Algumas eram do norte do país, do sul, fora do país também”, revelou, acrescentando que estão em causa não só abusos recentes, mas também abusos ocorridos na infância.