Um professor primário de Beja foi condenado, nesta quarta-feira, a 18 anos de prisão efetiva, em cúmulo jurídico, por abuso sexual de menores, todos alunos, decidiu o tribunal.

O homem, de 48 anos, foi considerado culpado de 14 crimes de abuso sexual, um crime de maus-tratos e um de posse de pornografia infantil, que totalizavam 44 anos de prisão.

O docente terá, ainda, de indemnizar as vítimas, num total de 50 mil euros.

Os 534 crimes de que estava acusado foram todos cometidos no interior da escola. As vítimas são cinco meninas.

O acórdão do Tribunal de Beja foi lido esta tarde pouco mais de 10 meses após a detenção do docente, que abusou sexualmente de quatro crianças e maltratou outra, entre 2015 e 2017, na escola básica da aldeia de Salvada, e tinha fotografias pornográficas de menores no seu computador.

O professor encontrava-se já em prisão preventiva.