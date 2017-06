A GNR está a tentar identificar as pessoas que aparecem num vídeo amador a colocar tochas nos cornos de um touro nas festas de Benavente. O ato foi denunciado na página de Facebook da Associação IRA - intervenção e resgate animal.

De acordo com o PAN - Partido dos Animais e Natureza dos Animais e da Natureza, que já pediu um inquérito ao sucedido, o evento inserido na "Festa da Amizade" não tinha sido autorizado pela DGAV e tinha sido cancelado pela Câmara de Benavente.

"O PAN já questionou a Sra. Ministra da Administração Interna sobre o sucedido. Segundo o PAN tomou conhecimento, apesar das várias interpelações do partido e de outras entidades aos órgãos de polícia criminal, estes alegadamente estiveram presentes no local das festividades e nada fizeram para impedir a tentativa ou consumação desta prática ilícita e atentatória do bem-estar e da integridade física do animal", pode ler-se no Facebook do partido.

A atriz Maria João Bastos, que é natural de Benavente, manifestou a sua indignação através das redes sociais, afirmando que "este é o primeiro momento" em que sente "vergonha da terra" onde nasce e foi criada.