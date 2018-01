Uma criança com meningite foi detetada numa escola de Rio Tinto, Gondomar, na terça-feira, informa a Administração Regional de Saúde do Norte, em comunicado enviado à TVI.

No passado dia 23 de janeiro, foi notificado um caso de doença invasiva meningocócica em criança que frequenta um estabelecimento de educação e ensino, localizado no concelho de Gondomar. As Autoridades de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Gondomar tiveram conhecimento do caso, quer através da sua notificação na plataforma de apoio ao SINAVE (Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica), quer através do Centro Hospitalar onde foi efetuado o diagnóstico."