Um acidente entre duas viaturas provocou, na manhã desta segunda-feira, seis mortos e o corte do trânsito no IC8 em Pombal, Leiria. O IC8 está cortado nos dois sentidos em São João da Ribeira.

Fontes do INEM e da GNR confirmaram que o acidente fez seis mortos e que "não há sobreviventes".

Não há nenhum sobrevivente do acidente", vincou o tenente Daniel de Matos, do destacamento de trânsito da GNR de Leiria, no local, aos jornalistas.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal, Paulo Albano, disse hoje que quando os primeiros meios chegaram ao local algumas vítimas já não tinham sinais vitais.

"Logo que os primeiros meios chegaram ao local, perceberam que dificilmente iriam conseguir retirar alguém com vida. Os que se conseguiram de imediato avaliar já estavam em paragem cardiorrespiratória. E não encontrámos ninguém com sinais vitais", revelou Paulo Albano, ao salientar que a principal preocupação foi de "imediato tentar perceber se havia alguém com vida e conseguir criar espaço para fazer essa avaliação".

Paulo Albano explicou que desde que os bombeiros chegaram ao local que tinham a certeza que seriam seis vítimas, embora tenha havido a informação de oito pessoas, número avançado "na chamada inicial".

"Mas só depois do desencarceramento e de criarmos acessos às vítimas é que confirmamos as seis vítimas", acrescentou.

O choque deu-se entre duas viaturas ligeiras mistas de mercadorias e passageiros. Uma das viaturas, com quatro passageiros, seguia no sentido Pombal/Figueira da Foz e a outra, com dois passageiros, seguia no sentido Figueira da Foz/Pombal.

Segundo o que a equipa de reportagem da TVI apurou no local do acidente, um viatura terá saído da sua faixa de rodagem, colidindo de frente com a outra, arrastando-a cerca de 12 metros, numa altura em que havia nevoeiro cerrado na estrada. As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação da GNR.

As vítimas mortais são do sexo masculino e maiores de idade.

O presidente da Câmara de Pombal, Luís Diogo Mateus, confirmou aos jornalistas que cinco vítimas são de nacionalidade portuguesa e uma é de nacionalidade brasileira, sendo que todas têm idades abaixo dos 40 anos. Uma das viaturas pertencia a uma empresa de construção civil e outra de pavimentos, do concelho de Pombal.

Seriam operários que iam iniciar o seu dia de trabalho", disse o autarca.

A GNR confirmou que uma das viaturas foi alvo de uma operação de fiscalização por aquela força de segurança esta manhã, cerca de 20 a 30 minutos antes.

O condutor estava bem, estava desperto, falou connosco, colaboraram em todos os sentidos da fiscalização e seguiram a sua viagem", disse o tenente Daniel de Matos, aos jornalistas.

Paulo Albano informou ainda que os trabalhos de desencarceramento foram demorados, uma vez que o embate "provocou deformação em ambos os veículos" e "todo o habitáculo dos passageiros foi destruído".

De acordo com o Centro Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente foi dado às 07:04 e pelas 08:15 estavam no local 31 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros de Soure, Pombal, INEM e GNR.

Fonte do INEM disse à Lusa que os meios de apoio médico das unidades do Centro e do Porto foram para o local para apoio psicológico aos familiares.

IC8 faz a ligação entre a A17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.

O trânsito foi reaberto nos dois sentidos cerca das 12:40.