O despiste de um autocarro provocou 22 feridos, esta quinta-feira de manhã, perto do aeroporto de Lisboa, na Rua C, disse à TVI24 uma fonte do INEM. Entre as vítimas, está uma grávida, considerada ferido ligeiro.

De acordo com a mesma fonte, três feridos, incluindo a grávida, foram encaminhados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, seis foram conduzidos ao Santa Maria, outros seis ao São José e dois abandonaram o local pelos próprios meios. Às 11: 30, os restantes feridos continuavam a ser avaliados no local.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 09:45 e estão, no local, elementos dos Bombeiros Voluntários de Caneças, dos Bombeiros de Camarate e dos Bombeiros de Linda-a-Pastora.

O INEM está no local com sete ambulâncias de emergência médica, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de São José e um psicólogo.