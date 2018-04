A IKEA pede aos clientes que compraram a placa de fogão a gás ELDSLÅGA antes de 1 de janeiro de 2018 que contactem a empresa para uma visita técnica de reparação.

Em comunicado, a empresa informa que se trata de uma "medida de precaução" e que o serviço é gratuito e não é necessária apresentação de comprovativo de compra. O pedido é feito depois de ter sido identificado um lapso no processo de fabrico da placa.

"Foi instalado um injetor inadequado num dos bicos da placa, que resulta na emissão de níveis de Monóxido de Carbono (CO) acima dos requisitos da União Europeia (UE)", lê-se no comunicado.

A empresa pede ainda ao clientes que adquiriram a placa ELDSLÅGA antes de 1 de janeiro de 2018 que suspendam a utilização do bico do canto superior direito, "até à realização do serviço técnico de reparação. A utilização dos restantes bicos é segura".