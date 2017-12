Um homem de 55 anos morreu hoje de madrugada vítima de atropelamento com fuga numa estrada municipal no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O atropelamento mortal ocorreu na Estrada Municipal 533, na zona de Poceirão, no concelho de Palmela, e o alerta às autoridades foi dado às 04:17, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR, trata-se de um atropelamento com fuga e está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da guarda.

As operações de socorro envolveram elementos e meios dos Bombeiros Voluntários de Águas de Moura e da GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal, indicou a fonte do CDOS.