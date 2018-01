A jovem de 15 anos vítima do incêndio de dia 13 em Tondela, Viseu, encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, encontra-se na Unidade de Queimados a "evoluir muito favoravelmente”, disse à Lusa fonte da unidade hospitalar.

Fonte oficial do Hospital Dona Estefânia (Centro Hospitalar de Lisboa Central) avançou hoje que a jovem se encontra na Unidade de Queimados, com um quadro clínico “estável” e com a sua condição de saúde a “evoluir muito favoravelmente”.

Em relação às outras quatro vítimas do incêndio que foram encaminhas também para Lisboa, duas para o Hospital de Santa Maria e outras tantas para o Hospital São Francisco Xavier, o quadro clínico não sofreu qualquer alteração, de acordo com fontes hospitalares.

Os dois homens que estão internados no Hospital de Santa Maria (Centro Hospitalar Lisboa Norte), um de 58 anos e outro de 70, ambos com “queimaduras nas vias respiratórias”, mantêm-se “estáveis”, segundo adiantou à Lusa fonte hospitalar.

Para o Hospital de São Francisco Xavier (Centro Hospitalar Lisboa Ocidental) foram transportados outros dois homens, de 70 e 51 anos, "que estão estáveis e continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos, onde têm vindo a recuperar”, segundo fonte oficial desta unidade hospitalar.

O incêndio que deflagrou a 13 de janeiro durante um jantar numa associação recreativa de Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, fez pelo menos nove mortos e 38 feridos, entre graves e ligeiros.