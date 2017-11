A GNR anunciou hoje a detenção de uma mulher por suspeita de tráfico de droga, durante uma operação que levou à apreensão de quatro máquinas de jogo ilegal na Charneca de Caparica, em Almada.

A ação decorreu no âmbito de uma operação policial de fiscalização a estabelecimentos, tendo sido apreendidas quatro máquinas de jogos de fortuna ou azar, as quais estavam em pleno funcionamento, contendo no seu cofre um total de 127,50 euros.

Este tipo de máquinas só podem ser utilizadas em salas de jogo de hotéis, casinos ou outros locais devidamente autorizados e licenciados, sendo por isso o seu uso ilegal noutros estabelecimentos”, esclarece a GNR, em comunicado.

No âmbito da operação, uma mulher, de 23 anos, foi detida por suspeita de tráfico de droga, tendo em sua posse 16 doses de haxixe, com outros três homens a serem identificados por consumo de estupefacientes.

“Os proprietários dos estabelecimentos, bem como a detida pelo tráfico de estupefacientes, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência”, acrescenta.

As máquinas apreendidas foram remetidas para a Inspeção-Geral de Jogos, para efeitos de perícia técnica.