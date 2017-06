Uma grua de grandes dimensões caiu esta tarde, na Avenida António Augusto Aguiar, em Lisboa, junto ao El Corte Inglês, provocando dois feridos ligeiros. O trânsito foi cortado nos dois sentidos.

A grua caiu sobre o telhado de um edifício de cinco andares. O incidente provocou dois feridos ligeiros. Trata-se de um habitante do último andar do edifício onde caiu a grua, um homem de 49 anos que sofreu escoriações e uma crise de ansiedade, pelo que foi transportado pelo INEM para o Hospital de São José, em Lisboa. O outro ferido é o manobrador da grua, que recebeu tratamento no local e recusou transporte ao hospital, avança fonte da PSP.

De acordo com informações avançadas por fonte do INEM, o alerta foi dado às 17:47. Para o local, foi encaminhada uma moto do INEM e uma ambulância de suporte básico de vida.

De acordo com fonte da PSP, decorrem os trabalhos de preparação para a remoção da grua. Não há previsão para a conclusão dos trabalhos e para a reabertura da rua ao trânsito