O jovem suspeito de ajudar o pai no sequestro da madrasta, no início do ano, em Grândola, vai aguardar julgamento m liberdade, mas com termo de identidade e residência e com apresentações periódicas à autoridade mais próxima.

O jovem detido esta quarta-feira fica ainda proibido de contactar o pai, incluindo as visitas no estabelecimento prisional onde o progenitor aguarda julgamento. Fica ainda proibido de contactar a vítima.

O rapaz é suspeito do crime de sequestro agravado e pode incorrer numa pena de dois a 10 anos de cadeia.

O filho do homem acusado de sequestrar a ex-companheira, em Grândola, foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de sequestro agravado.

O rapaz, de 18 anos, "terá desempenhado um papel crucial" no sequestro da mulher de 37 anos, no início do ano.

"[O filho] Participou ativamente e de uma forma muito importante. Não só conhecia o plano do pai - o que queria fazer, como queria fazer - como terá colaborado no furto da viatura que o pai utilizou no momento em que albarroou a vítima e ainda terá conduzido o reboque que o pai normalmente usava para bloquear a estrada e fazer com a vítima se imobilizasse e o pai atuasse", afirmou o Vítor Paiva, diretor da PJ de Setúbal.

O detido "terá apoiado" o pai, até que este foi detido em flagrante delito, quando a tentava asfixiar, após vários dias de privação da liberdade, refere o comunicado da PJ.