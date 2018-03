O suspeito de esfaquear o jogador do Farense Tavinho junto a um bar de Vilamoura entregou-se às autoridades na última noite, sabe a TVI.

O homem, conhecido como "piriquito", tem cadastro por roubo e tráfico de droga e encontrava-se em liberdade condicional há dois meses.

Entregou-se à GNR de Quarteira, acompanhado de uma advogada, cerca das 22 horas, estando, agora, sob a alçada da Polícia Judiciária de Faro.

A TVI sabe que o suspeito não prestou declarações.

O jogador do Farense Tavinho foi esfaqueado na madrugada de segunda-feira junto a um bar em Vilamoura, Quarteira, no Algarve.

O alerta foi dado por volta das 05:15, para uma agressão com arma branca.

Tavinho, de 24 anos, ficou ferido no pescoço e teve de ser operado, sendo o seu estado "estável", apesar de não poder jogar mais até ao final da época.

Uma faca espetada na relva foi encontrada nas traseiras do Martinelli's, na zona de acesso ao parque de estacionamento. Trata-se da faca utilizada pelo agressor, confirmou a TVI, sendo que a localização da faca continua sob investigação, uma vez que a área já tinha sido passada a pente fino pela GNR antes da arma branca ter sido encontrada.

Horas antes do ataque, o Farense bateu fora o Olhanense por 2-1, depois de estar a perder, e qualificou-se para o play-off de subida à II Liga.

Tavinho, avançado, natural de Almancil, é um dos jogadores mais utilizados, tendo participado, até ao momento, em todos os jogos da temporada.

Facada quase atingiu pulmão

O presidente do Farense diz que uma das facadas desferidas ao jogador "passou do pescoço até ao pulmão".

"O jogador foi operado no Hospital de Faro, esteve nos Cuidados Intensivos, mas já saiu e neste momento está estável", esclareceu António Correia, sublinhando que a situação é grave e que espera que "evolua favoravelmente".

António Correia disse ainda que o jogador do Farense terá sido esfaqueado na sequência de uma discussão, cujo motivo desconhece, mas que não estará relacionada com o desporto ou com o futebol.