Duas pessoas morreram, este domingo à tarde, na sequência de um atropelamento na cidade da Guarda, confirmou à TVI24 fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, uma viatura ligeira despistou-se numa rotunda e atropelou dois idosos que estavam no passeio.

Fontes do CDOS e do INEM referiram à TVI24 que as duas vítimas foram transportadas para o Hospital da Guarda em paragem cardiorrespiratória. Os óbitos foram declarados já no hospital.

Houve ainda um ferido ligeiro, que foi assistido no local.

O condutor foi identificado no local, mas não foi detido, avançou a mesma fonte da PSP, embora essa informação esteja a ser veiculada por outros meios de comunicação social.

O acidente ocorreu por volta das 16.45.

No local estiveram os bombeiros da Guarda e a PSP.