As buscas pelo pescador desaparecido no domingo ao largo de Cascais foram parcialmente suspensas esta segunda-feira, mantendo-se apenas no local a corveta da Marinha.

Segundo o comandante da Polícia Marítima de Cascais, Mário Domingues, o por-do-sol ditou o fim das buscas por terra desenvolvidas pela Polícia Marítima local e por helicóptero.

As buscas decorreram hoje entre as 6:20 e terminaram cerca das 18:00. Deverão ser retomadas na terça-feira à mesma hora, com os mesmos meios.

O alerta do desaparecimento do pescador foi dado por populares ao fim da manhã de domingo.

Segundo informou então o porta-voz da Marinha, Pedro Coelho Dias, trata-se de um homem de 32 anos que, na altura, estava a pescar com duas pessoas.