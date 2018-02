Três jovens foram esfaqueados, esta terça-feira, junto à escola Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa, confirmou fonte oficial do INEM à TVI24.

Segundo a mesma fonte, os três rapazes, com 17, 18 e 20 anos, foram agredidos fora do estabelecimento escolar. O alerta foi dado às 14:56.

De acordo com a PSP, que foi chamada ao local, "os distúrbios envolveram um grupo de dez indivíduos que se colocou em fuga antes da chegada da polícia". Ainda não se sabe o que terá estado na origem dos desacatos.

Os feridos, que não correm risco, foram assistidos no local e posteriormente transportados para os hospitais de São José e o menor para o hospital da Estefânia.

No local estiveram a VMER do Hospital de São José, três ambulâncias do INEM e a mota de emergência do INEM.