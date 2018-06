Três cidadãos marroquinos conseguiram escapar ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Aeroporto de Lisboa no passado dia 10 de junho.

Segundo o Jornal de Notícias, os homens chegaram a Lisboa num voo da TAP oriundo de Casablanca e desapareceram das imagens das câmaras de videovigilância na zona de trânsito para a ligação ao voo a Moscovo.

A fuga foi confirmada pelo ministério da Administração Interna e o ministro Eduardo Cabrita já mandou instaurar um inquérito para apurar responsabilidades.

Os cidadãos marroquinos viajavam com bilhetes para o Mundial de Futebol, o que dispensa o visto de entrada na Rússia. Apesar de terem conseguido sair do perímetro do aeroporto, os homens foram detidos, presentes a tribunal e aguardam agora a saída de território nacional.

Um quarto homem também tentou escapar, mas foi detetado pelas autoridades.

Esta não é a primeira vez que o SEF deixa escapar cidadãos estrangeiros do seu controlo. Em 2016, em apenas quatro meses, quatro estrangeiros furaram a segurança do aeroporto de Lisboa. Em junho, foi um marroquino proveniente de Casablanca, com destino ao Brasil. Em julho, houve outro com a mesma nacionalidade e rota. Já a 22 e 27 de setembro foram dois argelinos, que as autoridades sabem que já tinham pedido vistos para outros países da União Europeia.